Chanceler peruano diz que Morales é guardião do nacionalismo O presidente da Bolívia, Evo Morales, está assumindo o papel de "guardião zeloso" do nacionalismo na América Latina, disse na quarta-feira o chanceler do Peru, José García Belaunde, em outro episódio na crescente crise diplomática entre os dois países. Na véspera, o presidente peruano, Alan García, havia dito a frase "Por que não se cala?" a Morales, depois de comentários do presidente boliviano sobre uma suposta instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Peru, o que levou o governo de Lima a consultar seu embaixador em La Paz. Morales replicou, acusando García de ser "antidemocrático". "Creio que o presidente Morales tem uma personalidade muito ideológica e está assumindo uma espécie de papel de guardião zeloso do nacionalismo na região", disse García Belaunde em uma entrevista à radio local CPN. O chanceler afirmou que se reunirá em Lima nas próximas horas com o embaixador peruano na Bolívia, Fernando Rojas, para "revisar" as relações com o país vizinho e projetar os próximos passos da relação. (Reportagem de Marco Aquino)