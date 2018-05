Chanceler venezuelano nega que Farc tenham contatado Chávez O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, negou nesta quarta-feira que as Forças Armas Revolucionárias da Colômbia (Farc) tenham contatado o presidente Hugo Chávez, que se ofereceu para ajudar em um acordo humanitário de libertação de reféns. "É mentira. Até agora, até este momento, não houve nenhum contato", declarou Maduro a jornalistas em Brasília, onde está para uma reunião ministerial. Seu colega colombiano, Fernando Araujo, que também está em Brasília, disse ter questionado Maduro sobre o mesmo tema e que o venezuelano relatou que o suposto contato não era certo. Relatos da imprensa em Caracas informam que as Farc haviam entrado em contato com Chávez logo após o presidente ter oferecido ajuda para facilitar um acordo humanitário entre o grupo rebelde e o governo colombiano. Segundo os relatos, que citaram uma fonte não-identificada próxima a Chávez, o líder guerrilheiro Raúl Reyes havia enviado uma mensagem ao presidente venezuelano. As Farc mantêm como reféns três soldados norte-americanos, parlamentares e militares colombianos e a ex-candidata presidencial do país Ingrid Betancourt, que tem nacionalidade francesa. O governo almeja trocar esse grupo por guerrilheiros presos. Chávez se ofereceu para atuar como observador no processo de busca um acordo humanitário. Ele e o presidente colombiano, Alvaro Uribe, devem se encontrar no fim de agosto para abordar o tema da eventual mediação. (Por Guido Nejamkis)