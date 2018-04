Chávez acusa Uribe de mentir em caso de reféns O presidente venezuelano, Hugo Chávez, chamou de mentiroso no domingo o presidente colombiano, Álvaro Uribe, e disse que o país vizinho não quer a paz, depois que suspendeu o processo de negociação com as Farc. Chávez afirmou que o governo colombiano mentiu reiteradamente para justificar a decisão de pôr fim à mediação dele com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e acrescentou que as relações comerciais e bilaterais ficarão afetadas. "Que triste que haja um presidente mentiroso", disse Chávez durante a inauguração de uma obra na Venezuela. "A Colômbia merece outro presidente", acrescentou. Em uma entrevista posterior a emissoras de tevê, Chávez disse que o discurso de Uribe é similar ao usado por Washington e que a Venezuela já não pretende retornar à Comunidade Andina (CAN), como lhe solicitaram. "Isto vai afetar as relações bilaterais, a economia, as relações econômicas, as relações de cooperação, a possibilidade de reingresso à CAN", afirmou. Uribe suspendeu as negociações que Chávez e a senadora da oposição Piedad Córdoba mantinham com a guerrilha para libertação de reféns sequestrados pelas Farc, alegando que o presidente venezuelano havia se excedido em suas funções, ao entrar em contato diretamente um general colombiano, contrariando o que haviam acertado os dois presidentes. Chávez reiterou que colocou "no congelador" as relações entre ambas nações andinas, importantes parceiros comerciais. "Todo mundo deve estar em alerta em relação à Colômbia, as relações econômicas ... tudo isso vai ser prejudicado ... é lamentável", disse. Entretanto, Chávez afirmou que não pretende romper as relações com seu vizinho e que uma decisão dessa natureza ficará nas mãos de Uribe. (Reportagem de Fabián Andrés Cambero)