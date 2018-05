Chávez agradece a Cuba por ajuda para atenuar estragos das chuvas

CARACAS - O presidente venezuelano Hugo Chávez agradeceu neste sábado, 19, a Cuba e seu governo a ajuda que esse país enviará à Venezuela para contribuir para atenuar os estragos causados pelo recente temporal que se abateu sobre o país.

"É comovente", disse Chávez durante uma conexão que o canal estatal de televisão fez com o palácio de Miraflores, sede do governo, onde se realizava uma reunião da direção do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

Chávez leu a carta que lhe foi enviada pelo presidente cubano, Raúl Castro, notificando-o do envio da ajuda e um anexo no qual se detalhava a natureza da doação. As chuvas deixaram 38 mortos, 130 mil desabrigados e perdas materiais não quantificadas na Venezuela.