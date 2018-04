Chávez ameaça cortar relações com a Espanha O presidente venezuelano, Hugo Chávez, ameaçou na sexta-feira cortar os laços diplomáticos com a Espanha se o rei da ex-potência colonial não pedir desculpas por ter mandado o presidente venezuelano "se calar" numa reunião de cúpula. Discursando em um comício favorável à aprovação de reformas constitucionais em um referendo marcado para o domingo, Chávez também alertou que poderá tomar medidas contra empresas espanholas que operam na Venezuela caso o rei Juan Carlos não atenda as suas exigências. As ameaças de Chávez intensificam a disputa com a Espanha e vêm em um momento de fortes atritos da Venezuela com a Colômbia e os Estados Unidos. "Se isso não acontecer (o pedido de desculpas do rei) então eu não terei nada que tratar com a Espanha", disse Chávez (Por Saul Hudson)