Chávez ameaça estatizar construtoras que desacatarem lei

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ameaçou estatizar as construtoras de imóveis residenciais que exigirem de seus clientes pagamentos adicionais decorrentes da correção do valor dos imóveis pelo índice de preços ao consumidor do país, atualmente em 27,7%.

A cobrança de valores extras baseados na correção do preço dos projetos residenciais pela inflação foi proibida por uma lei publicada na edição de 10 de junho do diário oficial da Venezuela.

Segundo Chávez, as empresas que descumprirem a lei serão estatizadas. "As empresas privadas que não aceitarem, que pararem, tome as obras e as máquinas", disse o presidente da Venezuela ao ministro de Obras Públicas do país em um programa de televisão. "O governo assumirá o projeto".

Francisco Neri, presidente da Câmara Imobiliária da Venezuela, disse que algumas construtoras interromperam alguns projetos para avaliar quais seriam os custos que a nova lei pode trazer e acrescentou que as empresas cumprirão a determinação do governo.