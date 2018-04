Chávez ameaça nacionalizar companhias de alimentos O presidente venezuelano, Hugo Chávez, avisou nesta segunda-feira que ele pode nacionalizar grandes companhias de distribuição de alimentos, em meio a escassez de produtos no mercado. Ele disse ainda que está esperando apenas por uma "desculpa" para tomar tal atitude. Apesar de contar atualmente com uma renda do petróleo sem precedentes, a nação integrante da Opep tem tido dificuldades há meses para manter a oferta de alimentos nas prateleiras dos supermercados, um problema que alguns afirmam estar relacionado ao controle de preços instituído pelo governo. Há ainda falta de medicamentos. As autoridades atribuem a escassez dos produtos a capitalistas inescrupulosos que escondem alimentos. "Eu espero que me dêem a desculpa que preciso para intervir e expropriar as grandes cadeias... de produção e distribuição de alimentos", afirmou Chávez, durante um pronunciamento na TV. A nação, rica em petróleo, está registrando um forte crescimento econômico, mas tem uma das maiores taxas de inflação da América do Sul, devido principalmente aos gastos governamentais. Chávez tem flexibilizado o controle de algumas mercadorias para tentar aliviar a escassez. O país também criou uma subsidiária da companhia de petróleo PDVSA para importar e distribuir alimentos. (Por Deise Buitrago e Brian Ellsworth)