Chávez aplaude escolha de Raúl Castro como presidente

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, parabenizou neste domingo, 24, a escolha de Raúl Castro para o cargo de novo presidente de Cuba. Chávez aplaudiu de pé a escolha do parlamento cubano. Veja também: Raúl Castro é o novo presidente de Cuba Após 49 anos no poder, Fidel Castro renuncia à Presidência Raúl Castro torna-se guardião da revolução Leia a cobertura completa sobre a sucessão de Fidel O presidente venezuelano falou sobre Raúl durante seu programa dominical "Alô Presidente". Chávez fez uma pausa no programa para anunciar que "nosso grande amigo e camarada Raúl Castro foi eleito presidente do Conselho de Estado de Cuba. Vamos aplaudir nosso camarada e companheiro Raúl". Chávez afirmou ainda que o novo presidente cubano foi "companheiro inseparável de Fidel desde Sierra Maestra, em Moncada, e também na revolução triunfante". "Raúl sempre esteve ali. Sempre calado, praticamente invisível, mas trabalhando como o mais fiel da mebro da revolução, para o povo cubano e para seu irmão Fidel Castro", declarou Chávez. O presidente venezuelano disse que essa nova situação não significa o desaparecimento de Fidel, "porque você segue como o comandante, Fidel." "Viva Fidel, viva Raúl e viva Cuba. Todos de pé para aplaudir Raúl, o novo presidente do Conselho de Estado, presidente da 'república irmã' Cuba!, finalizou Chávez.