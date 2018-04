Chávez aplaude nomeação de Raúl como presidente de Cuba O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, aplaudiu no domingo a nomeação de Raúl Castro como presidente de Cuba e sucessor de Fidel Castro, que ficou no poder durante quase meio século. O presidente venezuelano, amigo e aliado de Fidel, a quem chamou de pai dos revolucionários da América Latina, estreitou os laços diplomáticos e comerciais com a ilha caribenha após ter chegado ao poder, em 1999. "Raúl foi eleito presidente do Conselho de Estado de Cuba, ou seja, presidente da Cuba socialista. Vamos aplaudir o companheiro Raúl, o camarada, companheiro, mais do que irmão de Fidel", afirmou Chávez durante seu programa dominical de rádio e TV, no qual pediu que todos se levantassem para aplaudir. "Camarada Fidel, receba meu abraço. Você continua sendo 'El Comandante'. Viva Fidel, viva Raúl e viva Cuba! E vamos aplaudi-los de pé, para dar uma salva de palmas para Cuba e para Raúl, o novo presidente", acrescentou. O vice de Raúl será José Ramón Machado Ventura, um médico de 77 anos de idade que participou da guerrilha na Sierra Maestra. Minutos antes Chávez havia dito que a transição em Cuba ocorre sem traumas. Acrescentou ainda que "a transição em Cuba começou precisamente há 49 anos, com o afastamento do capitalismo, aquele dominado pelo imperialismo -- Cuba era uma colônia --, e com a marcha rumo a uma Cuba socialista. E essa transição continuará ocorrendo sempre com Fidel à frente dela", acrescentou. (Reportagem de Ana Isabel Martínez)