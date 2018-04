Chávez ataca religiosos e ameaça enviá-los à prisão

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, mandou para o "inferno" um grupo evangélico que chamou sua reforma constitucional de "herética", além de criticar a Igreja Católica por ter dito que este projeto é "moralmente inaceitável". Além disso, ameaçou mandar para a prisão os principais religiosos do país, caso se envolvam em ações desestabilizadoras contra o seu governo, segundo informações da agência AFP. "Reitor (Luis) Ugalde, uma vezo perdoei, mas se o fizer de novo vai parar direto em (na prisão de) Yare, com batina e tudo (...) E você também cardeal", disse Chávez, a respeito das afirmações do reitor da Universidade Católica Andrés Bello e do cardeal Jorge Urosa Sabino contra a reforma constitucional. Em um ato da campanha pelo "sim" à reforma, que será submetida a plebiscito no dia 2 de dezembro, Chávez chamou de "farsante" o representante do Fórum Evangélico da Venezuela, que afirmou que sua proposta para uma nova Constituição é uma heresia. Ele também reprovou a Conferência Episcopal Venezuelana, que em um recente documento se opôs à moralidade do projeto de reforma. Para o presidente venezuelano, que deu vivas a Jesus Cristo "pai, líder e revolucionário", sua reforma responde à "proposta divina de Cristo, o redentor dos pobres", o que, segundo ele, fará os cristãos votarem pelo "sim" em 2 de dezembro. "Há alguns farsantes manipulando. Alguns são bispos católicos. Agora surgiram alguns supostos líderes evangélicos, mas tenho certeza de que a grande maioria dos verdadeiros cristãos evangélicos e dos verdadeiros católicos está com a reforma e vão votar pelo "sim", disse o governante em um ato em Caracas. O Fórum Evangélico da Venezuela argumentou que a reforma é uma "heresia", pois ameaça a propriedade privada, o que considera se de origem divina, e por não limitar o número de reeleições do presidente, o que seria contra a vontade de Deus.