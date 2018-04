Chávez chama adversário eleitoral de 'porco'

Capriles, 39 anos, indicado candidato numa eleição primária no domingo, diz que pretende evitar confrontos com o polêmico Chávez, que desde quarta-feira o insulta com adjetivos como "burguês", "oligarca" e "antipátria".

Também na quarta-feira, Chávez, um socialista de 57 anos, se descreveu como um "estadista que não atira pedras", mas assegurou que seu adversário mente ao se qualificar como progressista, já que representa a "rançosa oligarquia venezuelana".

"Você tem rabo de porco, orelhas de porco, grunhe como porco, você é um porco medíocre, é um porco, não se disfarce", disse Chávez num ato oficial transmitido em rede nacional de rádio e TV, e no qual estava presente o ator norte-americano Sean Penn.

"O senhor que vá governar o território de Tarzan e da macaca Chita, porque aqui não", acrescentou Chávez.

Após um excepcional silêncio após as primárias oposicionistas, Chávez retomou nos últimos dois dias os seus maratônicos discursos, em que vem prometendo arrasar Capriles nas urnas e ganhar um mandato para governar a Venezuela por mais seis anos - ele está há 13 no cargo.

Chávez diz que só assim o seu projeto socialista será mantido, e a Venezuela terá paz e a estabilidade.

"Seus assessores (de Capriles) andam dizendo para que não me confronte. Você vai ter de me confrontar ou sair correndo (...). O medíocre anda se esquivando de mim", disse Chávez na formatura de cerca de 2.000 médicos comunitários que receberam formação de colegas cubanos.

Capriles tem dito que só pretende brigar com a pobreza, a corrupção e a criminalidade.

