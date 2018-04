Chávez comemora vitória eleitoral sob crítica dos rivais Hugo Chávez e seus partidários comemoraram a vitória eleitoral que o autoriza a se candidatar mais uma vez à Presidência da Venezuela, enquanto os opositores reclamavam na segunda-feira que o uso de dinheiro público tornou a campanha injusta. No poder há 10 anos e com a promessa de governar o país durante décadas, Chávez prometeu recompensar os pobres que o apoiaram na vitória de domingo combatendo a principal preocupação deles: a criminalidade. O país, que integra a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), tem um dos piores índices de homicídio do mundo. A oposição dividida, que foi liderada por um inexperiente movimento estudantil, disse que a vitória do ex-pára-quedista foi garantida pelo financiamento governamental e pela cobertura tendenciosa da televisão estatal. "Outra fraude", foi o título do editorial do principal jornal de oposição, El Nacional, que reclamou que a comissão eleitoral da Venezuela favoreceu "um regime militar que promove o ódio e divide a Venezuela em dois". Popular por investir grandes quantias em clínicas, escolas e distribuição de alimentos nos cortiços das cidades e em vilarejos remotos, Chávez obteve 54 por cento dos votos, o que o autoriza a permanecer no cargo enquanto vencer as eleições. Teodoro Petkoff, veterano rival de Chávez, denunciou o uso "ilegal e inescrupuloso" dos fundos estatais, mas também entrou no tom desafiador de uma oposição que agora precisa derrotá-lo na eleição presidencial daqui a quatro anos. "Eles podem comemorar hoje, mas no horizonte de 2012 forma-se um fantasma de sua derrota inevitável", escreveu Petkoff no editorial de primeira página de seu jornal, Tal Cual. Após uma derrota num referendo similar proposto em 2007, a vitória de Chávez mostrou a resiliência dele e solidificou sua posição como a figura de maior proeminência na política da Venezuela e como líder da esquerda latino-americana mais radical. Chávez, que sobreviveu a um golpe, a um referendo revogatório e a greves nacionais, mantém a lealdade de muitos venezuelanos que dependem dele para ter empregos, pensões e benefícios sociais. Mas com a crise econômica global ofuscando uma vitória maior do que se previa, Chávez manteve-se cauteloso, dizendo a seus apoiadores que o governo não será capaz de acelerar as medidas para criar um estado socialista este ano. "Se reforçarmos o que já fizemos, e começarmos no ano que vem, estaremos numa posição muito melhor para abrir horizontes novos", disse aos partidários que o saudavam com bandeiras no discurso da vitória no domingo. Ele também prometeu combater o crime e a corrupção. Chávez leu uma mensagem de felicitação enviada por seu mentor, o ex-líder cubano Fidel Castro, mas evitou criticar o "império do mal" dos Estados Unidos e a oposição venezuelana. Investidores preocupam-se de que Chávez gaste muito para manter os programas sociais apesar da renda cada vez menor, e de que o valor da moeda venezuelana e da dívida soberana despenque ainda mais. Ambos registraram quedas este ano em razão do baixo preço do petróleo e das preocupações de que Chávez fique muito tempo no poder.