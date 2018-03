Chávez cumprimenta Uribe por resgate de reféns, diz TV O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pareceu deixar de lado na quarta-feira os permanentes altos e baixos diplomáticos com a Colômbia e felicitou seu colega Alvaro Uribe pelo resgate de 15 sequestrados pela guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Segundo informações da televisão estatal, Chávez teria telefonado para Uribe após a operação que deu fim ao cativeiro da ex-candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 oficiais do Exército e da polícia da Colômbia. "Houve uma conversa telefônica entre o presidente da República Bolivariana da Venezuela Hugo Chávez e o presidente colombiano Alvaro Uribe, na qual...Chávez felicitou Uribe por ter conseguido a libertação dessas pessoas", disse uma locutora do canal Venezolana de Televisión (VTV). Após meses de tensões diplomáticas entre ambos países, que chegaram até a movimentar tropas para a fronteira por parte da Venezuela, os presidentes já disseram que se reunião nos próximos dias. Chávez foi mediador no ano passado entre as Farc e o governo para buscar uma troca humanitária que permitisse a libertação de dezenas de sequestrados, mas Bogotá rechaçou sua ajuda após acusá-lo de condutas indevidas. O enfrentamento alcançou seu ponto máximo quando a Colômbia atacou em março um acampamento guerrilheiro no Equador, o que Caracas considerou uma invasão territorial inaceitável apesar de não estar envolvida no conflito. Com o passar dos dias, as tensões diminuíram. (Por Patricia Rondón Espín)