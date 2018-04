Chávez denuncia novo complô antes de referendo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, denunciou um novo complô, a poucos dias de um referendo que pode abrir caminho para sua reeleição. A denúncia, porém, foi recebida com ceticismo por muitos eleitores. Chávez, que tentou um golpe em 1992, quando era coronel do Exército, e chegou a sofrer um outro em 2002, quando já era presidente, denuncia frequentemente em épocas eleitorais supostos complôs para derrubá-lo, mas sem apresentar muitas provas. Invariavelmente, na versão de Chávez, esses complôs são dirigidos pelos Estados Unidos e apoiados pela oposição. Uma emenda constitucional a ser votada no domingo em referendo eliminar o limite de dois mandatos consecutivos para ocupantes de cargos majoritários. Sem isso, Chávez terá de deixar o poder em 2013, mas ele afirma que precisa de pelo menos mais dez anos para consolidar a sua "revolução socialista". As pesquisas dizem que, sendo ou não verdade, as acusações podem inflamar o eleitorado chavista, ainda que muitos venezuelanos vejam nelas uma manobra política. Os seguidores da oposição dizem que, com isso, o presidente tenta distrair o eleitorado de problemas como a criminalidade e a sujeira urbana. Antes das eleições regionais do final de 2008, alguns militares foram presos depois que Chávez revelou gravações com conversas sobre seu assassinato. Na noite de quarta-feira, Chávez disse a uma TV pública que alguns militares da ativa estão detidos por colaborarem com outro oficial, que estaria foragido nos EUA. Eles teriam tentado passar mensagens a quartéis - especialmente em áreas controladas pela oposição - e se "infiltrar" na sede do governo. O presidente, no poder há uma década, não deu informações sobre quando o plano seria executado, mas disse que as autoridades confiscaram explosivos e armas. Pressionado por detalhes na entrevista, ele disse: "Façamos nossa investigação ... Temos tudo sob controle." (Reportagem de Saul Hudson)