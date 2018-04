Chávez desvaloriza moeda da Venezuala e cria dois câmbios

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou nesta sexta-feira, 8, uma importante reforma financeira que desvalorizou o bolívar forte, a moeda do país, e estabeleceu tipos de câmbio distintos para setores considerados prioritários, como habitação, saúde e educação, e não prioritários.

Veja também:

Venezuela manda interceptar avião dos EUA em seu espaço aéreo

O bolívar forte estava em 2,15 por dólar no câmbio oficial. Para negócios que envolvam o setor prioritário, a cotação passou para 2,60 por dólar. Para o setor não essencial a desvalorização foi de 100%, com o bolívar cotado a 4,30.

O câmbio na Venezuela é controlado pelo governo. O país adotou o sistema de câmbio fixo em 2003. Em janeiro de 2008, foram cortados três zeros da antiga moeda, o bolívar.

Apesar de proibido e punido com pena de prisão e perda dos valores envolvidos, o câmbio paralelo chegou a pagar 7 bolívares fortes por dólar.

Interceptação

Chávez disse nesta sexta ter ordenado que caças interceptassem um avião de guerra dos EUA que teria violado o espaço aéreo da Venezuela na quarta-feira.

Ele afirmou, durante uma reunião com seus ministros, que a aeronave P-3, procedente de Curaçau, possessão holandesa no Caribe, entrou no espaço aéreo venezuelano em duas ocasiões. "Estão fazendo uma provocação. São aviões de guerra", declarou Chávez.