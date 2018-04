Chavez diz que cortará petróleo se EUA interferirem em referendo O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse nesta sexta-feira que cortará as vendas e envios de petróleo aos Estados Unidos se Washington interferir no referendo sobre reforma constitucional no domingo. Chávez fez a declaração a simpatizantes em um comício favorável às reformas, que incluem o fim do limite para a reeleição do chefe de Estado. O presidente venezuelano também anunciou que determinou que os militares protejam os campos de petróleo e as refinarias em caso de violência política. A proposta de reforma constitucional, que será submetida a referendo no domingo, também prevê total controle presidencial sobre as reservas internacionais, ao mesmo tempo em que propõe a redução da jornada de trabalho e a expansão de benefícios da seguridade social para trabalhadores informais, como vendedores ambulantes. (Por Brian Ellsworth)