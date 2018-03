Chávez diz que deseja normalizar relações com os EUA

O líder da Venezuela, Hugo Chávez, disse que deseja normalizar as relações com os Estados Unidos, "ganhe quem ganhar" as próximas eleições presidenciais do país, segundo uma nota divulgada neste domingo, 6, pelo Ministério de Comunicação Venezuelano. A declaração foi feita por Chávez ao embaixador dos EUA na Venezuela, Patrick Duddy, ao fim do desfile militar realizado no sábado, em comemoração ao 197º aniversário da independência do país. Chávez disse que gostaria voltar aos tempos em que, apesar das diferenças ideológicas, havia respeito e um contato mais fluído com os representantes diplomáticos de Washington, e citou o caso de John Maisto, embaixador na Venezuela entre 1997 e 2000. "Fazíamos reuniões, conversávamos. É preciso trazer esta situação de volta (...) lutar contra o narcotráfico e a delinqüência internacional", expressou Chávez. Ao referir-se às eleições presidenciais americanas, o governante venezuelano disse que o principal é que o diálogo possa ser retomado. "Ganhe quem ganhar, espero que possamos nos sentar para conversar. Eu o fazia com (Bill) Clinton", disse Chávez a Duddy, segundo a nota oficial.