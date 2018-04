Chávez diz que Fidel Castro está 'muito, muito bem' O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse que o líder cubano Fidel Castro está "muito bem" de saúde, depois de encontrá-lo durante uma visita surpresa à ilha caribenha no fim de semana passado. Chávez chegou na sexta-feira a Cuba e se encontrou com Fidel e com o presidente cubano, Raúl Castro. "(Fidel Castro está) muito, muito bem", disse Chávez, segundo um comunicado oficial divulgado depois de participar na madrugada de sexta-feira em um programa no canal estatal de televisão. "(Está) como nunca esteve antes", acrescentou o presidente. Chávez disse que a reunião com Fidel Castro, que durou mais de três horas na sexta-feira e quatro horas no sábado, permitiu constatar um avanço nas condições de saúde do ex-presidente cubano. Fidel Castro, 82 anos, tem permanecido afastado do poder e da vida pública desde que se submeteu a uma cirurgia em julho de 2006, devido a uma doença intestinal não-revelada. O ex-presidente cubano não aparece publicamente desde a cirurgia, somente por meio de fotos e vídeos durante suas reuniões com líderes internacionais que o visitaram.