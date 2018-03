Chávez diz que Ingrid pediu a ele luta pela paz na Colômbia O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta quarta-feira que a ex-refém Ingrid Betancourt pediu a ele ajuda para impulsionar as negociações com as Farc para alcançar a paz na Colômbia. O resgate de Betancourt, numa operação em que também foram libertados três norte-americanos e 11 militares e policiais colombianos, foi um êxito da estratégia militar do presidente Álvaro Uribe em sua luta contra a guerrilha, ante as teses negociadoras defendidas por Chávez. "Ela me pedia que seguíssemos lutando, agora na coordenação com ela", disse Chávez, cujas negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia tiveram como resultado a liberação unilateral de vários sequestrados no começo do ano. O Exército colombiano resgatou na semana passada os reféns em uma operação de infiltração na guerrilha em que não houve troca de tiros, em um duro golpe imposto às Farc. "Contamos com ela para continuar... para não só conseguir a libertação de todas as pessoas que estão nas mãos da guerrilha... mas também o acordo humanitário", acrescentou o presidente, antes de participar de um evento com militares. As relações entre Venezuela e Colômbia ficaram tensas a partir de novembro do ano passado, quando Uribe retirou Chávez de um processo de mediação com a guerrilha para conseguir um acordo que permitiria a troca de reféns, entre eles Betancourt, por rebeldes presos. As diferenças entre Uribe e Chávez se acentuaram em 2008, e a crise teve seu ponto mais tenso em março, quando a Venezuela mandou tropas a fronteira depois de a Colômbia ter atacado um acampamento das Farc em território equatorianos Entretanto, analistas acreditam que os dois presidentes suavizarão suas posições em uma reunião bilateral, sexta-feira, na Venezuela, onde retomaram temas como a cooperação política e econômica, após meses de insultos e acusações mútuas. (Por Enrique Andrés Pretel)