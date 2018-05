Chávez diz que não tem nada a esconder em escândalo argentino O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse no domingo que "não tem nada a esconder" num escândalo atual sobre como 800 mil dólares em dinheiro não declarado acabaram num avião com autoridades venezuelanas que voavam para a Argentina. O escândalo levou a renúncias de funcionários em ambos os países e tornou-se motivo de constrangimento para Chávez e para o presidente argentino, Nestor Kirchner, que insiste que não tem nenhum envolvimento com o episódio. "Como disse Kirchner, não temos nada a acobertar, nada a esconder", disse Chávez, que vinha evitando o assunto desde que seus primeiros detalhes vieram à tona, durante seu programa de rádio semanal, veiculado aos domingos. Chávez disse que a responsabilidade pela investigação é da polícia, da alfândega e de outras instituições, não dos governos. O escândalo vem dominando as manchetes na Venezuela desde que veio à tona, durante a visita do presidente venezuelano a Buenos Aires, no início de agosto, para promover a cooperação energética com o governo de Kirchner. Autoridades alfandegárias confiscaram o dinheiro do empresário venezuelano Guido Antonini, que viajou de Caracas a Buenos Aires num avião fretado pela empresa energética argentina Enarsa. Antonini embarcou no vôo a pedido de um funcionário da estatal petrolífera venezuelana PDVSA. Autoridades autorizaram Antonini a deixar a Argentina imediatamente após o incidente, mas na terça-feira um procurador argentino emitiu um mandato de prisão do empresário por acusações de contrabando. Tanto Chávez quanto Kirchner já prometeram reprimir a corrupção desbragada, que foi ampla durante o boom petrolífero da Venezuela nos anos 1970 e também durante as reformas de livre mercado na Argentina na década de 1990.