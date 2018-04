Chávez diz que pode processar CNN por incitação a assassinato O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou na quarta-feira que estuda a possibilidade de iniciar um processo judicial contra a rede de TV CNN, dos EUA, por incitação ao assassinato devido a um vídeo divulgado pelo canal de notícias. O dirigente explicou, depois da reprodução das imagens em um programa da TV estatal venezuelana, que pedirá à Procuradoria Geral do país que estude a viabilidade jurídica de iniciar um processo por conta do vídeo em que o rosto de Chávez aparece durante sete segundos sob a legenda: "quem o matou". "A Procuradoria foi instada a avaliar a possibilidade de processar a CNN por incitação ao assassinato de um dirigente da Venezuela", comentou o líder de esquerda na madrugada. "Eles vão ter de explicar por que puseram, durante sete segundos, a imagem do meu rosto e a frase 'quem o matou"', disse. No vídeo, aparece o rosto de Chávez em metade da tela. Na outra metade, exibe-se o rosto do presidente da Colômbia, Alvaro Uribe. Os dois mantêm atualmente uma acalorada troca de acusações. O apresentador da CNN, ao dar-se conta de que as imagens não correspondiam às notícias que apresentava, pediu a retirada delas do ar. O presidente venezuelano, um adversário dos EUA, afirmou que o vídeo corresponde a um plano geral de desestabilização que busca prejudicar, no país, a realização de um plebiscito sobre uma polêmica reforma constitucional defendida por Chávez. "Teremos de avaliar isso do ponto de vista jurídico. Mas, sem dúvida, trata-se de uma peça de guerra psicológica", acusou. Chávez criticou, em várias oportunidades, o canal de notícias norte-americano por considerar que a CNN segue as diretrizes da Casa Branca e tenta desacreditá-lo, conspirando para a deposição dele. (Por Fabián Andrés Cambero)