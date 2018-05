Chávez diz que respeitará votação na Venezuela se perder

Os críticos mais extremos do líder socialista sugerem que Chávez pode não aceitar os resultados se for derrotado nas urnas em 7 de outubro.

Em um longo discurso ao Parlamento sobre o estado da nação, Chávez, de 57 anos, rejeitou as críticas e disse ter pedido aos líderes da oposição que prometam publicamente que irão respeitar os resultados da votação.

"Se um de vocês vencer a eleição, serei o primeiro a reconhecer (essa vitória), e peço o mesmo a vocês", afirmou, e disse que fará questão de cumprimentar alguns de seus maiores inimigos ao assumirem o poder.

"Mostraremos ao mundo a maturidade política que adquirimos ao longo desses anos de revolução democrática."

O presidente populista foi transportado do palácio presidencial de Miraflores à Assembleia Nacional em uma limusine com teto solar, enquanto guardas de segurança corriam ao lado do veículo e multidões de simpatizantes de vermelho demonstravam apoio no percurso.

A batalha eleitoral deste ano está se tornando a mais difícil já enfrentada por Chávez em seus 13 anos no poder.

Ele foi submetido a uma cirurgia para tratar de um câncer em junho, e depois, a quatro sessões de quimioterapia. A coalizão da oposição considera que essa eleição será a melhor chance para tirar o atual presidente do poder.