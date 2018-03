Chávez diz que se reunirá com Fidel Castro na segunda-feira O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou no domingo que se reunirá com o ex-presidente cubano Fidel Castro na segunda-feira, sem especificar o motivo do encontro. Chávez se reuniu pela última vez com Castro, a que considera seu mentor e "pai", após uma cúpula do Grupo do Rio celebrada em março. "Amanhã tenho reunião com Fidel, vamos trabalhar", disse Chávez durante seu programa semanal de rádio e televisão "Alô Presidente". Caracas e Havana se converteram em aliados estratégicos desde a chegada de Chávez ao poder, em 1999, e ambos os governos são ferozes críticos dos Estados Unidos. Washington, por sua parte considera, a aliança como um perigo para a estabilidade regional. Neste ano, Castro renunciou ao poder após quase meio século à frente da ilha caribenha, após problemas de saúde que o afastaram do cargo em meados de 2006. Fidel Castro foi sucedido no fim de fevereiro por seu irmão Raúl. Chávez visitou o octogenário ex-presidente cubano várias vezes, desde que apareceram as primeiras informações sobre a sua doença. (Por Fabián Andrés Cambero)