Chávez diz que tentará contato com as Farc em prol de reféns O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse na quarta-feira que tentará estabelecer contato com as Farc, a pedido do governo francês, para pedir a libertação de um grupo de reféns. Chávez disse também que seu relacionamento com Bogotá continua complicado. As relações entre Chávez e o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, entraram em crise no ano passado, quando Uribe acusou o colega de interferência nos assuntos internos e o afastou das tarefas de mediação com a guerrilha para conseguir a libertação dos reféns. "Eu disse a Sarkozy [Nicolas Sarkozy, presidente da França] agora mesmo que continuaremos tentando fazer contato com as Farc para tratar de refazer o caminho da libertação, o acordo humanitário e a paz na Colômbia, isso é o que nós queremos", disse o presidente durante cerimônia com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. "Apesar de tudo [da má relação com Uribe], conte, Sarkozy, que vou tratar de continuar fazendo o possível para libertar não só Ingrid Betancourt como também todas as pessoas que estão em mãos das Farc na selva colombiana", disse ele em referência à ex-candidata a presidente da Colômbia, também cidadã francesa, seqüestrada desde 2002. O primeiro-ministro da França, François Fillon, disse horas antes que levará o tema de Betancourt à cúpula desta semana entre União Européia e América Latina e Caribe, que ocorrerá em Lima. As Farc pretendem trocar cerca de 50 reféns por mais de 500 guerrilheiros presos. Mas desde março, quando uma ação militar colombiana no Equador matou o dirigente rebelde Raúl Reyes, as negociações estão totalmente rompidas. Chávez e a senadora colombiana Piedad Córdoba foram essenciais nas negociações que levaram à libertação de seis políticos em duas levas, em janeiro e fevereiro. Em ambos os casos, o presidente venezuelano organizou missões humanitárias para receber os reféns. (Por Patricia Rondón Espín)