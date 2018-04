Chávez diz ter certeza que Dilma vencerá eleições brasileiras

CARACAS - O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse neste domingo, 31, ter certeza que Dilma Rousseff vencerá as eleições brasileiras para suceder Luiz Inácio Lula da Silva.

O líder venezuelano expôs o ponto de vista em seu artigo "Las líneas de Chávez", que sai na imprensa do país aos domingos.

"Hoje o povo irmão do Brasil escreverá outra página desta nova história", manifestou.

"Quando cair o sol além do Amazonas, quando as estrelas começarem a iluminar a imensa terra de Abreu e Lima, a massa popular de Lula, esse outro grande companheiro, terá eleito outra mulher patriota para dirigir o novo destino do Brasil", acrescentou Chávez.

Para finalizar, Chávez escreveu mensagem direta à Dilma: "Bem-vinda, camarada!".