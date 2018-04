Chávez diz ter torcida de Fidel no referendo O presidente venezuelano, Hugo Chávez, revelou na quarta-feira que o líder cubano Fidel Castro lhe enviou uma carta desejando a vitória no referendo de domingo. Em rede nacional, Chávez mostrou uma carta datilografada e assinada por Fidel, afastado do poder desde 2006 por motivos de saúde, mas ainda muito influente em Cuba. "Vamos mostrá-lo para os que dizem que Fidel está morrendo", disse Chávez. "Querido Hugo, você fez um esforço mental e físico incrível e merece a vitória como ninguém...Falta agora, só você sabe, que o povo bolivariano faça um esforço supremo à altura do momento histórico", dizia a carta, segundo a leitura de Chávez. Chávez preside a Venezuela há dez anos, e diz que precisa de pelo menos mais dez para consolidar sua "revolução socialista". Ele considera Fidel, que governou Cuba durante quase 48 anos, como o seu "pai" político. Uma emenda à Constituição a ser votada em referendo no domingo elimina o limite de mandatos consecutivos para todos os cargos majoritários. Pelas regras atuais, Chávez deve deixar o poder ao encerrar seu segundo mandato, em 2013. (Por Ana Isabel Martínez)