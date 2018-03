Chávez e Fidel têm 'animada' conversa por 3 horas O presidente venezuelano, Hugo Chávez, teve um "animado e afetivo" encontro com o histórico líder de Cuba, Fidel Castro, e eles conversaram por três horas, disse a imprensa oficial cubana na terça-feira. Não foram publicadas fotos ou imagens do encontro entre Chávez e Fidel. "Pouco depois de sua chegada ao nosso país, o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez Frías, teve um animado e afetivo encontro com o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz", disse o Granma, o jornal do partido comunista. Chávez chegou a Havana na segunda-feira para uma visita de trabalho. É a segunda visita do presidente venezuelano este ano desde que Raúl Castro assumiu o poder como presidente do pais, em fevereiro. Fidel, 81, é admirador de Chávez. O líder revolucionário cubano não é visto em público desde julho de 2006, quando foi submetido a uma cirurgia intestinal. O Granma disse que os líderes conversaram sobre "temas de grande importância, como a crise dos alimentos, a crise financeira e a situação energética internacional". Chávez também se reuniu com Raúl Castro, com quem assistiu a um ato na noite de segunda-feira, em homenagem ao grupo de médicos sul-americanos que estuda na ilha. Pouco depois de sua chegada ao aeroporto de Havana, Chávez teria dito à imprensa local que sua visita "atende à intenção de revisar com Raúl, Fidel e a direção do governo cubano o estado das relações bilaterais". "Veremos as questões das refinarias, a produção dos alimentos, as ciências, a biotecnologia, a medicina e outros temas nos quais estamos avançando", disse ele, segundo a Agência de Informação Nacional de Cuba, empresa estatal. Caracas, que envia a Havana cerca de 98 mil barris de petróleo por dia, é o principal parceiro comercial do governo socialista dai lha. (Reportagem de Nelson Acosta)