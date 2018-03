Chávez e Uribe prometem virar a página após crise Os presidentes da Colômbia, Alvaro Uribe, e da Venezuela, Hugo Chávez, prometeram na sexta-feira virar a página e iniciar uma nova etapa em suas relações, após meses de crise política e insultos pessoais, com uma conversa privada de duas horas. A jornada se iniciou com um fraco aperto de mãos entre os presidentes e terminou entre risos e brincadeiras em uma entrevista coletiva conjunta, na qual garantiram que restabeleceram relações diretas para retomar a cooperação energética, comercial e fronteiriça. "Termina com um grande otimismo de ambas partes. Nessa conversa franca, calorosa, (decidimos) virar completamente a página (...) devíamos essa conversa um ao outro", disse Chávez. "A partir de hoje começa uma nova etapa", resumiu o venezuelano, que recebeu o colega no Centro Refinador de Paraguaná (CRP), localizado no Estado de Falcón. Chávez se desentendeu com Uribe em novembro de 2007, quando o presidente colombiano o afastou abruptamente do papel de mediador com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para conseguir a liberação de vários reféns. Isso gerou um pesado enfrentamento diplomático e pessoal entre os líderes. Para Uribe, sentado à direita do anfitrião, o encontro foi "construtivo". Ele disse que reconheceu para Chávez o erro por não ter telefonado para o venezuelano quando decidiu afastá-lo do processo de trocas humanitárias com a guerrilha. "Nada foi difícil (porque) onde não prospera o ódio e permanece a irmandade, as dificuldades se superam com menos dificuldade", disse Uribe, que não revelou as reclamações que fez ao colega venezuelano. Os presidentes de Venezuela e Colômbia garantiram que trabalharão unidos para impulsionar o multimilionário comércio binacional, com saldo favorável para Bogotá, e aumentar a cooperação em temas de fronteira, como a luta contra o narcotráfico e o contrabando de gasolina.