Chávez elogia Obama por pedir mundo sem bombas atômicas

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, elogiou nesta sexta-feira o governante dos Estados Unidos, Barack Obama, por insistir em sua intenção de "lutar por um mundo sem bombas atômicas", e reiterou o apoio de seu Governo ao uso pacífico dessa energia.

"Obama voltou a dizer no Cairo há poucos dias (...) que lutaria por um mundo sem bombas atômicas. Isso é preciso reconhecer (...) É preciso difundir essa ideia", disse Chávez na primeira edição de seu novo "Alô, Presidente".

O governante venezuelano disse que na visita à capital do Egito, Obama "deu um discurso extraordinário", e embora estivesse "cheio de contradições, como diz (o líder cubano) Fidel Castro, escutá-lo dizer o que disse não é pouca coisa, sobretudo comparado com seu antecessor, George W. Bush".

Chávez reiterou que seu Governo "não condena a Coreia do Norte", um país que "declarou que está construindo uma bomba atômica", porque então teria de "condenar a maior potência mundial, os Estados Unidos, e os demais países do Primeiro Mundo que têm essas armas".

"Não queremos bombas atômicas (...) queremos uma proibição. Fim às bombas atômicas no mundo. Isso é um horror, pode acabar com toda a vida no planeta", opinou.