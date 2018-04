Chávez encerra visita a Cuba após encontrar Fidel Castro

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, concluiu no sábado, 21, uma "visita de trabalho" de 24 horas a Havana, na qual se reuniu com seu colega cubano, Raúl Castro, e com o ex-governante Fidel Castro, segundo um comunicado divulgado pela televisão estatal cubana. "Imediatamente após sua chegada a Cuba (na sexta-feira na noite), Chávez teve um primeiro encontro com Fidel, seguido de outro neste sábado, em que também se reuniu com Raúl", diz o texto oficial. O comunicado também acrescenta que eles conversaram "sobre os vínculos existentes entre os dois países em diversos campos" e sobre "temas referidos à situação internacional, em particular à crise econômica global e suas consequências para a América Latina e o Caribe". A visita de Chávez a Cuba, que não tinha sido anunciada com antecedência nem em Caracas nem em Havana, é a quinta do presidente divulgada em menos de 12 meses. A viagem coincide com o primeiro aniversário da renúncia de Fidel Castro, na quinta-feira, e com o da ratificação de seu irmão Raúl como chefe de Estado titular, que ocorre na terça-feira. A primeira visita de Chávez a Cuba em 2008 aconteceu em março, a segunda em junho, e houve mais duas em setembro, no início e no fim de uma viagem do presidente venezuelano por Rússia, China, França e Portugal. A Venezuela é o principal parceiro comercial de Cuba, que compra de Caracas diariamente 90 mil barris de petróleo em condições financeiras favoráveis, que a ilha paga com serviços médicos, educativos e esportivos. Chávez é o sexto governante latino-americano a passar por Havana em menos de dois meses, após o panamenho Martín Torrijos, o equatoriano Rafael Correa, a argentina Cristina Fernández de Kirchner, a chilena Michelle Bachelet e o guatemalteco Álvaro Colom. Para os próximos meses estão previstas as visitas a Cuba dos presidentes de Honduras, Manuel Zelaya, e México, Felipe Calderón.