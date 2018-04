Chávez espera provas de vida de reféns das Farc

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou nesta terça-feira, 13, que está "à espera" das provas de vida dos 45 reféns da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) considerados passíveis de troca. Falando a correspondentes estrangeiros na Venezuela, Chávez acrescentou que "já há um canal estabelecido para receber as provas de vida". Ele voltou a expressar sua esperança de que elas cheguem antes da sua visita à França. No dia 20 de novembro, Chávez se reunirá em Paris com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, para discutir o processo de troca humanitária de reféns por guerrilheiros presos na Colômbia. O governante venezuelano atua como mediador desde agosto, ao lado da senadora colombiana Piedad Córdoba. "Faltam apenas sete dias para nossa reunião com o presidente Sarkozy. Mas não é uma data determinante. As provas podem vir antes ou depois disso", afirmou. No dia 8 de novembro, Chávez se reuniu na sede do governo com o guerrilheiro Luciano Marín, membro da cúpula das Farc. Na ocasião, disse que esperava poder ter em suas mãos as provas de vida dos reféns antes de sua reunião com Sarkozy. Chávez reafirmou nesta terça-feira que espera receber das Farc "não só a prova de vida de Ingrid Betancourt", ex-candidata presidencial colombiana que também tem nacionalidade francesa, "mas de todos os colombianos que estão prisioneiros, e dos três cidadãos americanos". "Eu não sei exatamente como estarão esses prisioneiros. Mas imagino que estejam dispersos, não em um grupo só", disse, acrescentando que o Secretariado das Farc "informou que está fazendo o possível para entregar as provas a tempo". Sobre o processo para concretizar a troca humanitária, Chávez disse que "houve um grande avanço" na busca de um acordo entre o governo do presidente Álvaro Uribe e as Farc. Chávez considerou "muito positiva" a sua reunião com Uribe durante a recente Cúpula Ibero-americana do Chile. Ele revelou então ao seu colega colombiano o conteúdo de suas conversas com Marín. O presidente venezuelano acrescentou que o tema da troca humanitária será o principal da sua visita a Paris. Mas não descartou outros assuntos de interesse bilateral, como a energia e o meio ambiente.