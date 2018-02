Chávez espera que diálogo com Colômbia-Farc seja retomado O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse na quinta-feira que espera que a morte do líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Manuel Marulanda abra uma oportunidade para que o governo colombiano e a guerrilha de esquerda retomem o diálogo. O presidente voltou a se oferecer para mediar o diálogo com os rebeldes. Chávez, que guardou um incomum silêncio sobre a morte do chefe guerrilheiro, criticou os que se alegram com a morte e lamentou não ter conseguido se reunir com Marulanda, que morreu no dia 26 de março supostamente de um enfarte. "Tomara que nesta nova situação gerada pela morte de Manuel Marulanda se reativem os diálogos, as conversas", disse Chávez em um ato com militantes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). As relações entre Caracas e Bogotá passam pelo seu pior momento em anos, depois que o presidente colombiano, Álvaro Uribe, afastou Chávez no ano passado das negociações com as Farc para obter a troca de dezenas de sequestrados por guerrilheiros presos. Agravaram-se ainda mais após a operação colombiana em território equatoriano que resultou na morte de outro líder das Farc, repudiada pela Venezuela. "É lamentável ver que algumas pessoas se alegram com a morte de alguém. Nós não nos alegramos com a morte de Manuel Marulanda ... E eu lamento não ter podido me reunir com Manuel Marulanda", disse Chávez. (Por Enrique Andrés Pretel)