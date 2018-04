Chávez está entre os cinco homens mais sexy da Venezuela

O presidente Hugo Chávez está esntre os cinco homens mais sexy da Venezuela, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 8, em Caracas. Veja também: Partidários e opositores de Chávez se enfrentam no Chile Grupo armado entra em confronto com manifestantes anti-Chávez na Venezuela A lista foi resultado de um amplo estudo sobre o consumidor, encomendado pela maior central patronal do país, a Federação de Câmaras de Comércio da Venezuela (Fedecâmaras). Chávez ficou em quinto lugar no gosto feminino. O primeiro da lista foi o animador de TV Winston Vallenilla, que trabalhava na emissora RCTV, que saiu do ar por não ter sua concessão renovada pelo governo. O apresentador Daniel Sarcos ficou em segundo e, em terceiro, o modelo e ator Juan Carlos García. A pesquisa entrevistou 14.123 pessoas.