Chávez faz visita de trabalho a Cuba O presidente venezuelano, Hugo Chávez, desembarcou na noite de sexta-feira em Cuba, onde foi recebido pelo líder cubano, Raúl Castro, para iniciar uma "visita de trabalho", informou um comunicado do governo da Venezuela neste sábado. A visita Chávez a Havana ocorre uma semana após sua vitória em um referendo sobre emenda constitucional que lhe abre as portas para reeleição ilimitada. O governo da Venezuela explicou que o presidente está acompanhado do chanceler Nicolás Maduro e do ministro de Energia e Petróleo, Rafael Ramírez, entre outros altos funcionários. "Venezuela e Cuba mantêm uma relação dinâmica através de inúmeros acordos que os unem em matéria econômica, energética, tecnológica e social, cuja visão é fortalecer a integração e apoiar-se para satisfazer as necessidades de suas nações aproveitando o potencial que cada uma tem", disse o Ministério de Comunicação da Venezuela. O presidente venezuelano é o sexto governante da América Latina a visitar Cuba em menos de dois meses. Estiveram na ilha os presidentes do Panamá, Martín Torrijos, do Equador, Rafael Correa, da Argentina, Cristina Fernández, do Chile Michelle Bachelet e da Guatemala, Alvaro Colom. (Reportagem de Deisy Buitrago)