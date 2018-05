Chávez, Kirchner e Morales vão se reunir na Bolívia

Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Argentina, Néstor Kirchner, vão se reunir na próxima sexta-feira, 10, com seu colega boliviano, Evo Morales, na cidade sulina de Tarija, para assinar acordos sobre energia. Uma fonte oficial do Ministério de Hidrocarbonetos boliviano disse à Efe que a visita de Chávez deve começar na quinta-feira, 9, em La Paz, quando assistirá à assinatura de acordos entre a Petróleos de Venezuela (PDVSA) e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Neste dia também será anunciada a formação de uma aliança entre a PDVSA e a YPFB para explorar petróleo no norte do departamento andino de La Paz. Na sexta-feira, Chávez vai a Tarija para assistir à reunião entre Kirchner e Morales, que assinarão novos convênios energéticos e anunciarão a licitação para a construção de uma usina petrolífera. Na última semana, Morales afirmou que tinha a intenção de reunir quatro governantes em seu país, mas o presidente do Equador, Rafael Correa, que foi convidado, não confirmou presença no encontro presidencial.