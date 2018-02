Chávez, Morales e Correa estarão em cúpula alternativa no Peru Os presidentes esquerdistas de Venezuela, Bolívia e Equador comparecerão a uma cúpula alternativa ao encontro de chefes de Estado da Europa, da América Latina e do Caribe, que ocorrerá na próxima semana no Peru, asseguraram na sexta-feira seus organizadores. A Cúpula Social dos Povos 2008 ocorrera de 13 a 16 de maio em Lima, dia em que participarão os mandatários da Venezuela, Hugo Chávez, da Bolívia, Evo Morales, e do Equador, Rafael Correa, entre outros líderes da região e da Europa. "Está confirmada a presença de Morales, Chávez e Correa, de uma delegação de Cuba, e estamos trabalhando para a presença do presidente eleito do Paraguai (Fernando Lugo)", disse o coordenador-geral do evento, Miguei Palacín. "A presença dos chefes de Estado convidados é para o fechamento das atividades", disse Palacín em uma coletiva de imprensa. O encerramento da cúpula alternativa, que reúne movimentos sociais, indígenas, organizações não-governamentais e grupos políticos de esquerda, coincide com o dia central da 5a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da América Latina, do Caribe e da União Européia (ALC-UE). (Reportagem de Dana Ford)