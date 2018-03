Chávez mostra camiseta que ganhou do rei da Espanha

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, mostrou neste domingo, 27, a camiseta com a frase "¿Por qué no te callas?" (Porque não se cala?), que recebeu de presente do rei da Espanha durante recente encontro para resolver um incidente diplomático. Veja também: Após 'Por qué no te callas?', Chávez convida: 'Vamos a la playa?' 'Por que não se cala?', diz rei espanhol a Hugo Chávez 'Por que não se cala?' contra Chávez é usado como ringtone O rei Juan Carlos disse no ano passado a famosa frase para Chávez durante cúpula ibero-americana no Chile, gerando uma crise diplomática, que foi resolvida por uma visita do venezuelano ao monarca em sua residência de verão na semana passada. "O rei e eu somos bons amigos desde o primeiro dia, assim, tinha que chegar o dia do reencontro, depois do incidente de Santiago", comentou o presidente venezuelano em seu programa semanal na televisão. A gravação das cenas da discussão entre o rei e Chávez rodou o mundo e inspirou toques de telefones celulares, piadas e camisetas. Chávez considerou depois que o incidente foi aumentado pelos meios de comunicação, apesar de ter ameaçado na época rever os laços diplomáticos com a Espanha e ter exigido um pedido de desculpas do monarca.