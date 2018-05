Chávez muda fuso horário para que alunos aproveitem sol

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, mudou o nome de seu país e remodelou a bandeira venezuelana em seus esforços na direção a um Estado socialista. Agora, Chávez, altamente popular por distribuir a riqueza obtida com o petróleo, pretende mudar o fuso-horário do país para que as pessoas aproveitem mais a luz do sol. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Hector Navarro, a medida visa "uma distribuição mais justa do sol", o que ajudaria particularmente crianças pobres que acordam antes do amanhecer para ir à escola. A alteração será realizada antes o início do ano escolar no país, que acontece em três semanas. Em setembro, a Venezuela atrasará os seus relógios em 30 minutos. O horário no país será estabelecido quatro horas e meia abaixo do fuso-horário de Greenwich. A iniciativa de mudar o horário foi anunciada recentemente pelo presidente em seu programa dominical Alô Presidente . Para Navarro, com a mudança muitos deixarão de se levantar antes do amanhecer e com uma sensação maior de descanso, ampliarão o rendimento no trabalho e estudantil. "Estudos científicos muito rigorosos determinaram que a atividade metabólica de seres vivos está sincronizada com a luz do sol", disse ele. Navarro disse que o governo está planejando anunciar medidas adicionais para "fazer uso mais eficaz do tempo". Segundo o jornal venezuelano El Universal, a Associação das Linhas Aéreas deve se reunir nos próximos dias para discutir a questão da mudança no horários dos vôos que estão em funcionamento no país. O grupo pretende apresentar para autoridades uma série de recomendações para que as mudanças não tragam impactos severos na economia ou na programação aérea. A Venezuela, que sob Chávez teve o nome oficialmente mudado para República Bolivariana da Venezuela, adotou seu atual fuso-horário nos anos 1960.