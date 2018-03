Chávez nega paternidade de homem que diz ser seu primogênito O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, descartou na terça-feira ser o pai de um homem que garantiu recentemente à imprensa que seria o filho mais velho do presidente. O homem, chamado Salomón Fernández, ficou conhecido quando há algumas semanas garantiu ser o primogênito de Chávez e denunciou que havia sido excluído da lista de pré-candidatos em eleições locais. "Tem um moço por aí há vários anos que diz que é meu filho ... Se esse moço fosse meu filho eu já o teria aqui no meu regaço, eu adoro meus filhos", disse Chávez, que tem quatro filhos. O presidente acrescentou que investigou o caso e assegurou que Fernández não agiu de má-fé, mas esclareceu que não vai se submeter a um teste de DNA para provar se ele é ou não o progenitor. "Pode-se fazer um teste de DNA quando há um contexto que justifique, mas neste caso não há, nem conheço a mãe desse moço", disse no fim de uma cerimônia na sede presidencial. Chávez afirmou que o país que governa desde 1999 pode ter a certeza de que se houvesse uma possibilidade de que Fernández fosse seu filho nunca fugiria da responsabilidade e permitiria um exame de sangue para comprovar, "mas neste caso é difícil, um pouco difícil que seja certo". (Por Ana Isabel Martínez) REUTERS FE