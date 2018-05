Chávez nega rumores de que Fidel Castro teria morrido O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou no domingo que Fidel Castro está "escrevendo" e "produzindo", e negou rumores que circularam na Internet de que o líder cubano teria morrido. Chávez, um aliado próximo de Fidel Castro, tem dado informações sobre a saúde do líder comunista frequentemente. "Na Internet estão circulando rumores de que Fidel Castro morreu", afirmou Chávez durante programa semanal. "Fidel está produzindo, ele está escrevendo." O presidente da Venezuela disse que conversou com Fidel Castro em seu 81o aniversário, na segunda-feira. Rumores de que Fidel Castro teria morrido por complicações da cirurgia feita há um ano surgiram na sexta-feira. (Por Brian Ellsworth)