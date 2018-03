Chávez nomeia ex-presidente da PDVSA como ministro da Finanças O ex-presidente da companhia petrolífera estatal PDVSA e ex-chanceler da Venezuela, Alí Rodríguez, foi nomeado neste domingo como ministro das Finanças pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez. Rodríguez é nono a assumir o ministério desde a posse de Chávez, em 1999. O novo ministro, um dos aliados mais próximos do presidente, trabalhava até o momento como embaixador de Caracas em Cuba e é um dos principais dirigentes do partido da situação, o PSUV. "Alí Rodríguez será o novo ministro de Finanças (...). Desde agora agradeço muito por sua disposição. É um homem de grande experiência, honestidade. Um revolucionário completo", afirmou Chávez, durante seu programa semanal de rádio e televisão, "Alô Presidente". Rodríguez -- um ex-guerrilheiro a quem Chávez afirma ter recebido ordens para perseguir enquanto estava no exército -- substituirá Rafael Isea, que concorrerá ao governo estadual em uma das eleições regionais, em novembro. Durante o governo de Chávez, Rodríguez também atuou como ministro de Energia, além de secretário-geral da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep). (Por Fabián Andrés Cambero)