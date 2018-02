Chávez nomeia sétimo novo ministro no governo em um mês

Ramírez é professor de Economia na Universidade Central da Venezuela. As autoridades não informaram sobre as razões da mudança nem qual será o destino de Acuña, que estava no cargo desde janeiro de 2007.

No fim do mês passado, Chávez nomeou o ministro da Agricultura, Elías Jaua, como vice-presidente e o general Carlos Mata Figueroa como titular da Defesa. Jaua e Mata Figueroa substituíram o coronel reformado Ramón Carrizález, que renunciou no mês passado à vice-presidência e ao Ministério da Defesa, alegando motivos pessoais. A mulher de Carrizález, Yubirí Ortega, se demitiu do cargo de ministra do Meio Ambiente. Nesse posto assumiu Alejandro Hitcher.

Chávez substituiu ainda os ministros de Turismo, Pedro Morejón; da Cultura, Héctor Soto, e da Saúde, Carlos Rotondaro, e colocou nesses cargos Alejandro Fleming, Francisco Sesto e Luís Reyes Reyes, respectivamente.