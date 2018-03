Chávez oferece a Bush bicicleta 'atômica' construída com o Irã

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, montou neste domingo, 8, no que chamou de bicicleta "atômica" fabricada por seu país com tecnologia do Irã e que ofereceu em tom de piada a seu colega americano, George W. Bush. "Meu querido amigo presidente dos Estados Unidos te ofereço esta bicicleta. Vejam a bomba!", exclamou com sarcasmo em alusão às acusações de Bush de que o Irã procura desenvolver tecnologia nuclear com fins militares, algo que Chávez insistiu que não é mais do que um pretexto do "belicismo ianque". "Tremenda bicicleta atômica. Será que tem freios?", acrescentou Chávez durante seu programa dominical de rádio e televisão Alô, presidente! e revelou que seu governo investiu US$ 2 milhões enquanto o Irã forneceu outro US$ 1,5 milhão na empresa mista que constrói estes veículos. A chamada "aliança estratégica" assinada pela Venezuela e pelo Irã avançou em maio passado com um acordo para a constituição de um banco binacional, com capital inicial de US$ 1,2 bilhão, para o financiamento de projetos e programas econômicos, comerciais e sociais nos dois países. A instituição terá sua sede principal em Teerã e cada uma das partes deverá fornecer US$ 600 milhões.