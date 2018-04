Chávez pede para Bush se incluir em lista de terroristas

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, pediu na quarta-feira, 13, que seu colega dos Estados Unidos, George W. Bush, se inclua na lista de terroristas. A afirmação foi feita após congressistas republicanos anunciaram que pretendem atualizá-la com a inclusão da Venezuela. "O primeiro país que eles têm de colocar na lista dos que apóiam o terrorismo se chama Estados Unidos e o primeiro na lista de pessoas é George W. Bush. Inclua-se na lista dos terroristas do mundo", disse Chávez. Legisladores republicanos apresentaram um projeto, ainda não votado, sobre a inclusão da Venezuela em uma lista de Estados que apóiam o terrorismo, como ocorre com o Irã, Cuba, Coréia do Norte e Síria.