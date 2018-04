Chávez pode vigiar empresas espanholas após crise diplomática

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse nesta quarta-feira, 14, que está analisando profundamente as relações da Venezuela com a Espanha, aumentado a tensão entre os dois países após o rei espanhol ter mandado ele se calar. Chávez advertiu ainda que as atividades de todas as empresa espanholas instaladas no país serão vigiadas. Veja também: Oposição diz que conselho eleitoral venezuelano favorece 'Sim' Ex-premiê espanhol evita falar do caso Chávez Chávez diz que rei deveria pedir desculpas O chefe de governo da Venezuela, que está em campanha para um referendo que ocorre em poucas semanas, passou a exigir um pedido de desculpas e até ameaçar a nacionalização de empresas com capital espanhol. "Estou conduzindo uma detalhada revisão das relações políticas, diplomáticas e econômicas com a Espanha", afirmou Chávez em uma entrevista a uma canal de TV regional, que foi transmitida para todo o país por um canal estatal. "Isso significa que as empresas espanholas terão que prestar mais contas. Irei dar uma boa olhada e ver o que está se passando aqui, com essas empresas." A Espanha, uma grande investidora na Venezuela e no restante da América Latina, tem procurado aliviar as tensões através de canais diplomáticos e diz querer que as relações voltem ao normal.