Chávez promete 'varrer' candidato da oposição nas urnas

Em sua primeira aparição pública desde a vitória de Capriles nas eleições primárias da oposição, Chávez disse que seu governo é a garantia de paz e estabilidade no país.

"Agora a burguesia tem seu candidato... É o candidato da antipátria, do capitalismo, é o candidato dos ianques, e vamos varrer essa burguesia", disse Chávez durante uma sessão da Assembleia Nacional no Estado de Bolívar, no sudeste venezuelano.

Capriles, aclamado candidato no domingo, tem 39 anos, governa o Estado de Miranda e se define como um progressista de centro-esquerda, admirador da "nova esquerda brasileira". Mas ele participa de uma coalizão com grupos políticos de direita.

Chávez, um esquerdista de 57 anos, diz que Capriles tenta imitá-lo ao prometer manter e ampliar programas sociais do governo.

"Você quer se parecer com Chávez, burguesia? Que mal lhe fica isso. Aproveite o Carnaval e se disfarce de Chávez por uns dias. Você, burguesia, é má imitadora", disse o presidente.

Na terça-feira, num tenso início de campanha, a oposição queimou as atas das primárias, conforme havia prometido para evitar eventuais represálias chavistas aos votantes. A Justiça eleitoral havia proibido a queima.

Chávez cumprimentou os rivais por organizar eleições primárias com a participação de 2,9 milhões de votantes, mas disse que o processo saiu maculado pela eliminação das listas.

(Reportagem de Mario Naranjo; reportagem adicional de Diego Oré)