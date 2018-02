Chavez quer melhorar relação com próximo governo dos EUA O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou nesta quarta-feira que está "ansioso" para melhorar as relações com o próximo morador da Casa Branca. Depois de anos de tensão e ameaças, Chávez é considerado o principal crítico de Washington na região. Chávez, que afirma liderar uma revolução socialista e anti-imperialista, tem chamado a atenção de líderes internacionais com seus ataques ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a quem chamou de genocida, bêbado e até acusou de ser o diabo. "Estamos ansiosos para que comece 2009 para que possamos estabelecer um novo nível de relações com o Governo dos Estados Unidos, com relações positivas para todos", disse o líder esquerdista durante um ato com o primeiro ministro português, José Sócrates, em uma região petrolífera no centro da Venezuela. As eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para o mês de novembro, têm como principal destaque a disputa interna do Partido Democrata, entre Barack Obama e Hillary Clinton. O pré-candidato democrata escolhido enfrentará o já candidato republicano John McCain. "Com os Estados Unidos eu tenho muita fé e já disse muitas vezes, independentemente de quem seja o próximo presidente norte-americano", assegurou ressaltando que a Venezuela "não é uma ameaça". Bush, por sua vez, afirmou que a gestão de Chávez era repleta de "promessas vazias e sede de poder". Em 2006, o presidente norte-americano assinou uma missão para coordenar trabalhos de inteligência sobre a Venezuela e Cuba. Além disso, Washington está investigando um material cedido pela Colômbia sobre supostas ligações políticas e financeiras de Chávez com os rebeldes das Farc, o que poderia incluir a Venezuela na lista de países que apoiam o terrorismo. Apesar das relações diplomáticas delicadas, Caracas e Washington mantém importantes ligações econômicas. Os Estados Unidos são o principal comprador de energia da Venezuela e o intercâmbio comercial entre as duas nações é de cerca de 50 bilhões de dólares anuais. (Por Enrique Andrés Pretel)