Chávez quer que Lula presida bloco latino-americano

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, propôs na terça-feira, 23, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirija a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que vai reunir 33 países da região.

Em entrevista à rede de televisão CNN, Chávez revelou que sua proposta foi feita "meio em tom de brincadeira e meio a sério, pois Lula vai ficar desempregado" quando deixar a presidência em janeiro.

"No fundo é sério. Lula tem grandes condições, tem uma grande experiência, é um homem honesto, transparente, amigo de todos, capaz de escutar a todos", disse Chávez, que afirmou que, ao ouvir a proposta, Lula "estava rindo".

O líder venezuelano disse ainda que o brasileiro pediu para ele chegar "mais cedo" em sua próxima reunião bilateral, mês que vem, em Brasília, para falar de "política do futuro".

Os líderes reunidos durante dois dias no balneário de Playa del Carmen, no Caribe mexicano, aprovaram dez declarações, entre as quais se destaca a criação do novo organismo "como um espaço regional próprio que una a todos os estados".

A intenção é que esta entidade, que deve estar totalmente formada nas cúpulas da Venezuela (2011) ou do Chile (2012), assuma o 'patrimônio' do Grupo do Rio e da Cúpula da América Latina e do Caribe (CALC).