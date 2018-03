Chávez quer transmitir próximo programa de TV de Cuba

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu na segunda-feira permissão a seu aliado e colega cubano Fidel Castro para transmitir, no próximo domingo, desde Cuba, seu programa de rádio e TV em homenagem ao guerrilheiro argentino Ernesto "Che" Guevara. O presidente venezuelano não disse se Fidel participará do programa. Essa não seria a primeira vez que o dirigente venezuelano comandaria seu programa a partir da ilha caribenha. Em agosto de 2005, Chávez fez isso ao lado de Fidel, na Província de Pinar del Río. "Fidel, peço sua autorização para que, no domingo, façamos o 'Alô, Presidente' em Santa Clara, onde estão o monumento e os restos mortais de Che Guevara", afirmou Chávez em um comício realizado na noite de segunda-feira durante uma homenagem a Che no momento em que se completam 40 anos da morte dele.