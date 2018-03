Chávez rompe com partido que já foi o 2o maior de sua coalizão O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, rompeu com um partido político que já foi o segundo maior de sua coalizão, e chamou os ex-aliados de "traidores" e "covardes". A tentativa de Chávez de fundir os vários partidos esquerdistas em um único partido socialista liderado por ele e de reformar a Constituição para eliminar todos os limites à duração do mandato presidencial acabou afastando alguns aliados, como o partido Podemos, que aos poucos foi perdendo a simpatia do presidente. "Fora com os traidores, covardes, falsos, corruptos, ambiciosos e mesquinhos", disse Chávez num ato público do seu recém-criado Partido Socialista Unido da Venezuela, na quarta-feira. "Se ainda houver gente honesta naquele partido, que saia logo, porque depois vai ser tarde demais." O líder do Podemos, Ismael García, criticou recentemente a proposta de reforma constitucional de Chávez, que eliminaria a limitação a dois mandatos seguidos do presidente no poder. Chávez pretende ratificar as mudanças na Constituição num referendo em dezembro, e as pesquisas indicam que ele vai ganhar. (Reportagem de Brian Ellsworth)